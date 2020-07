Ley de trabajo infantil fue violada en 12 McDonald’s en Carolina del Norte

Una investigación descubrió que 12 restaurantes McDonald’s en Carolina del Norte habían violado las leyes de trabajo infantil al hacer que sus empleados menores de edad trabajaran demasiado.

La investigación liderada por la División de Salarios y Horas ( WHD ) del Departamento de Trabajo de los EE. UU. requirió que Mt. Airy Partners Inc. pagará una multa civil de 17,586.

Mt. Airy Partners Inc. es una empresa con sede en Summerfield, Carolina del Norte. Opera 12 restaurantes McDonald’s en la región de la Tríada Piedmont de Carolina del Norte.

Ley de trabajo infantil violada

La investigación determinó que habían contratado a 35 empleados, de edades entre 14 y 15 años, en sus 12 ubicaciones. El empleador violó los requisitos de trabajo infantil al permitir que los menores trabajen fuera de las horas permitidas para ese grupo de edad.

La ley limita sus horas a trabajar no más de tres horas en un día escolar y entre las 7 a.m. y las 7 p.m. durante el período del Labor Day hasta el 1 de junio. Otra violación fue que el empleador no pudo mantener un comprobante de edad para la mayoría de sus empleados menores.

Las leyes sobre trabajo infantil existen para lograr un equilibrio entre proporcionar una experiencia laboral significativa para los jóvenes y mantenerlos seguros en el trabajo para que el trabajo no ponga en peligro su salud y bienestar u oportunidades educativas, dijo Director de Distrito de la WHD en Raleigh, Richard Blaylock.

Para obtener más información sobre el trabajo infantil y otras leyes impuestas por la División de Salarios y Horas, comuníquese con la línea de ayuda gratuita al 866-487-9243. También hay más información disponible aquí, incluida una herramienta de búsqueda para los trabajadores a quienes se les deba salarios atrasados ​​cobrados por WHD.

