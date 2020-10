Liberan a Álvaro Uribe, Trump se pronuncia

Una jueza colombiana ordenó el 10 de octubre que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sea liberado de su arresto domiciliario. La decisión desencadenó diversas reacciones, entre ellas, la del presidente Donald Trump.

El exmandatario se encontraba en arresto domiciliario desde agosto de 2020 cuando la Corte Suprema del país ordenó la detención de Uribe, para investigarlo por presunta manipulación de testigos contra un senador.

La jueza, Clara Salcedo, dejó sin efecto la medida de arresto domiciliario de Uribe y ahora el exmandatario seguirá siendo investigado sin necesidad de cumplir con la medida de casa por cárcel.

La decisión generó diversas reacciones, entre ellas, la del propio Uribe, quien tuiteó Gracias a Dios .

Mientras estuvo recluido en su casa, el mandatario sufrió de COVID-19 y se recuperó con éxito.

Personalidades como el presidente Donald Trump también se pronunciaron sobre la liberación de Álvaro Uribe.

¡Felicidades al expresidente @AlvaroUribeVel, héroe, exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestro País en la lucha contra el CASTRO-CHAVISMO! ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos! tuiteó Trump la mañana del 10 de octubre, tras saberse la noticia.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020