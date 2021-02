Una librería de Carolina del Norte tuvo un envión publicitario el día del Super Bowl y se ahorró unos cuantos millones de dólares.

Durante un anuncio del programa de Stephen Colbert fue que tuvo su aparición la tienda.

Los actores Tom Hanks y Sam Elliott aparecieron en la mención en busca de un saludo a Foggy Pine Books en el lugar turístico de montaña de Boone.

El formato del anuncio fue a modo de jingle.

“Foggy Pine Books en King Street en Boone, entre la iglesia bautista y el Boone Saloon”, cantó Hanks durante el tributo de dos minutos.

El jingle salió al aire en el episodio del domingo 7 de febrero por la noche en el “The Late Show”.

Durante el segmento, Colbert mencionó los comerciales de alto costo que se emitieron antes y durante el juego del SB LV entre Chiefs y Buccaneers.

“Esas grandes empresas no son las que más necesitan nuestro apoyo en este momento”, dijo Colbert.

“Son las pequeñas empresas las que más se han visto afectadas por esta pandemia”, abundó.

Durante meses, algunas pequeñas empresas del mundo, incluidas las de Carolina del Norte, han luchado por mantenerse a flote con menos clientes y restricciones a causa de la pandemia.

We are so excited & honored to be featured on The Late Show with Stephen Colbert! Welcome everyone!! https://t.co/C27yHk8uB7

— Foggy Pine Books—Boone’s Finest Indie Bookstore (@FoggyPineBooks) February 8, 2021