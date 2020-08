Libros de autores de Estados Unidos que le encantarán

En honor al Día Nacional de los Amantes del Libro, te compartimos una lista de libros exitosos de autores de Estados Unidos.

The Great Gatsby

La novela, The Great Gatsby , cual es el tercer libro del autor americano F. Scott Fitzgerald, se erige como el gran logro de su carrera. Esta novela representando la Era del Jazz ha sido aclamada por generaciones de lectores. La historia es del fabulosamente rico Jay Gatsby y su nuevo amor por la hermosa Daisy Buchanan. Es un cuento exquisitamente elaborado de América en la década de 1920 .

To Kill A Mockingbird

To Kill A Mockingbird se convirtió en un éxito de ventas instantáneo y un éxito cuando se publicó por primera vez en 1960 . Compasivo, dramático y profundamente conmovedor, To Kill A Mockingbird lleva a los lectores a las raíces del comportamiento humano: a la inocencia y la experiencia, la bondad y la crueldad, el amor y el odio, el humor y el patetismo.

Fahrenheit 451 es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, publicada por primera vez en 1953 . A menudo considerada como una de sus mejores obras, la novela presenta una sociedad estadounidense del futuro donde los libros están prohibidos y los bomberos queman los que se encuentran.

The Adventures of Huckleberry Finn

Esta novela se trata de un niño del siglo XIX de una ciudad del río Mississippi que cuenta sus aventuras mientras viaja al río abajo con un esclavo fugitivo, se encuentra con una familia involucrada en una disputa, dos sinvergüenzas que fingen ser de una familia real y la tía de Tom Sawyer que lo confunde con Tom.

Little Women

No es ningún secreto que Alcott basó Little Women de su propia vida cuando era joven. Louisa se mantenía a sí misma y a sus hermanas con trabajo de mujeres , que incluía coser, lavar la ropa y actuar como empleada doméstica. Pero pronto descubrió que podía ganar más dinero escribiendo libros. Su novela, Little Women , explora temas tan atemporales como el amor y la muerte, la guerra y la paz, el conflicto entre la ambición personal y las responsabilidades familiares, y el choque de culturas entre Europa y América.

The Scarlet Letter

La novela, The Scarlet Letter , del autor americano Nathaniel Hawthorne, cuenta la historia de Hester Prynne, que concibe una hija a través de un romance y luego lucha por crear una nueva vida de arrepentimiento y dignidad. Con una serie de alusiones religiosas e históricas, el libro explora temas de legalismo, pecado y culpa.

Gone with the Wind