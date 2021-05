Líderes de Carolina del Sur cuestionan la orden de no mascarillas, causa “histeria”

La superintendente de escuelas de Carolina del Sur, Molly Spearman, rescindió la guía del Departamento de Educación que requiere que los estudiantes y el personal usen mascarillas en la escuela, con efecto inmediato, pero dice que no está de acuerdo.

La noticia viene menos de 24 horas después de que el gobernador Henry McMaster emitiera una orden ejecutiva que impide a los distritos escolares y a los gobiernos locales exigir a los estudiantes o residentes que usen mascarillas; excepto en los autobuses escolares, donde es un requisito federal.

Líderes de Carolina del Sur no están de acuerdo con el orden de no mascarillas en las escuelas

“No hablé con el gobernador y él no me ha pedido mi opinión sobre esto; sin embargo, hablé con su personal, y les dije que no lo hagan y necesitamos terminar el año escolar con el mandato del uso de mascarillas en vigor”, dijo Spearman el miércoles 12 de mayo.

El portavoz del Departamento de Educación, Ryan Brown, dijo que si bien los abogados de la agencia creen que no hay motivos legales para la orden de McMaster, Spearman decidió levantar la política de enmascaramiento de la agencia porque ya no era ejecutable.

“Ya había planeado rescindir ahora que tenemos algunos distritos que sólo les quedan 13 días en el año, otros alrededor de 20 a 25 días. Sentí por la normalidad y la calma que necesitamos en nuestras escuelas comunitarias que hubiera sido mejor esperar. Nos hubiéramos ocupado de esto en pocas semanas, así que no estoy de acuerdo con la orden ejecutiva”, dijo Spearman.

Funcionarios de salud dijeron que creen que el gobernador seguramente entendió que su orden carecía de fuerza legal, pero la había emitido de todos modos para “causar problemas.”

“El Gobernador entiende a fondo el imperio de la ley y ciertamente lo reconoce, pero ha tenido éxito en su misión de eludir la orientación de salud pública incitando a la histeria y a la división en los días decrecientes del año escolar”, escribió Brown.

Spearman continúa instando a los distritos a seguir la orientación pública del Departamento de Salud del Estado (DHEC), que no ha cambiado; recomendó que los administradores consulten con su asesor legal sobre qué protecciones de responsabilidad un formulario de exclusión voluntaria generado por el DHEC les otorga.

El Departamento de Educación de Carolina del Sur previamente había exigido a los estudiantes y al personal de las escuelas públicas que usen mascarillas:

al entrar en un edificio escolar

mientras en los pasillos

durante la recogida y entrega

cuando el distanciamiento social no es posible.

“Enorme pregunta legal”

Hace dos semanas, el gobernador firmó la Ley de Responsabilidad de Puerto Seguro diciendo que los distritos estarían protegidos de ramificaciones legales si siguen las directrices del Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC).

“Para mí y para los funcionarios de la escuela, esta es una de las partes más confusas de toda esta serie de eventos. Las directrices del DHEC dicen que todos necesitan usar mascarillas, pero ahora estamos diciendo que vamos a permitir que la gente opte por no usarlas. Así que hay una enorme pregunta legal aquí. Espero que la exención proteja los distritos, pero honestamente creo que algún abogado podría ser capaz de desafiar”, dijo Spearman.

Citó que algunos distritos escolares están preocupados de que los padres quieran retirar a sus estudiantes de las clases en persona y elegir ser remotos; causa confusión tan cercana al final del año escolar.

Dos distritos escolares en Carolina del Sur ya han dicho que continuarán teniendo mandatos de uso de mascarillas a pesar de la orden del gobernador: Richland 1 y Richland 2.

