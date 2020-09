Los líderes del condado de Mecklenburg advirtió a los residentes de una estafa de COVID-19 que buscar recopilar información personal.

Los líderes del condado publicaron una advertencia el viernes, diciendo que el mensaje dice: “Este es el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg y está recibiendo esta alerta porque ha dado positivo por COVID-19”.

El mensaje también impulsa a los residentes a visitar una página web para responder un cuestionario.

Los funcionarios del condado dicen que los líderes de salud pública no envían los resultados de las pruebas de COVID-19 por mensaje de texto.

SCAM ALERT: Public Health does not send out COVID-19 testing results via text message. If you’ve received a text like the one below, do not click the link and do not respond with any private information. pic.twitter.com/U2vGMDVJnD

— Mecklenburg County (@MeckCounty) September 11, 2020