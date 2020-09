América derrotó 1-0 a Chivas en el Clásico Nacional de la Jornada 11 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Giovani dos Santos hizo el único gol del encuentro con un zurdazo magistral.

Chivas no pudo contener a la mejor ofensiva del torneo, que no contó con Federico Viñas, uno de sus hombre más desequilibrantes en el ataque. América suma 22 goles en el torneo después de once fechas.

📹 #ElResumen

¡El América se llevó el triunfo en el #ClásicoNacional! Revive los mejores momentos del encuentro entre las 'Águilas' y Chivas correspondiente a la #Jornada11.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/tuFrYuS4Jf — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 20, 2020

Una gran actuación de Memo Ochoa, que mitigó de forma correcta los ataques de Chivas, redondeó la actuación del América, que consiguió su segundo arco en cero de la campaña.

Con este resultado, América se coloca como segundo lugar general (momentáneo) con 23 unidades y le pisa los talones a Cruz Azul, que suma 25 puntos tras derrotar 2-3 a Mazatlán en su visita al Kraken.

Chivas se ubica en la séptima posición con 15 unidades y corre el riesgo de quedar fuera de zona de clasificación al final de la jornada.

En la fecha 12, América se enfrentará al líder de la competencia, Cruz Azul, en busca de arrebatarle el liderato en la cancha del Estadio Azteca. Chivas recibirá al Mazatlán en el Estadio Akron, un rival “a modo” para regresar a la senda del triunfo y buscar asentarse en zona de clasificación.