Después de 13 años de carrera como jugador profesional, el defensor lateral, Gerardo el “Jerry” Flores, anunció este martes su retiro del futbol profesional. Su último equipo fue el Cruz Azul.

Sin embargo, Jerry Flores seguirá cerca del balompié profesional, pues su intención es dirigir en la Primera División del futbol mexicano, una posibilidad muy factible debido a que ya cuenta con su título profesional de director técnico por la Federación Mexicana de Futbol.

A pesar de que se siente en buen estado físico, Jerry decidió retirarse debido a las lesiones que sufrió en los último meses de su carrera y la operación en su rodilla derecha. Una decisión que le costó bastante.

“Decido retirarme por las lesiones que he tenido y por la última operación que me hice en mi rodilla derecha, siendo sincero no me siento al cien por ciento. Esta decisión la tomé platicando con mi esposa, también lo platiqué con mis papás y mis hermanos, fue una determinación difícil”, dijo en entrevista con Excélsior.

En sus redes sociales, el Jerry publicó un video donde anunció su retiro de una particular forma, recordando sus orígenes en Xochitepec, Morelos, su trayectoria como futbolista profesional y su último club, Cruz Azul.

“Hoy termina un ciclo y comienza otro”, escribió en la descripción del video el Jerry Flores, quien prometió a Cruz Azul que si no pudo darle el título de liga como jugador, lo haría como entrenador.

“Cruz Azul es muy especial para mí, es el equipo donde más tiempo estuve, donde logré llegar a la selección, pude conquistar trofeos de Copa, de Concachampions, disputé un Mundial de Clubes, sé que tengo una deuda pendiente ahí, me tocó estar en dos finales, no se pudo conseguir el título, pero sé que un día voy a quedar campeón, se lo dije a la gente de Cruz Azul, a lo mejor no fue en la cancha, pero sí desde el banquillo”.