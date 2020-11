Liguilla Guardianes 2020: Así se jugarán los partidos

Terminó la fase regular torneo y la Liguilla Guardianes 2020 está lista. Es así que con la fase de Repechaje comenzará la fase eliminatoria del certamen de la Liga MX.

Ocho equipos buscarán cuatro lugares para los cuartos de final, donde ya están esperando León, Pumas, América y Cruz Azul, quienes enfrentarán a los ganadores de las llaves de las siguientes eliminatorias:

Monterrey vs. Puebla

Tigres vs. Toluca

Chivas vs. Necaxa

Santos vs. Pachuca

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Las llaves ya están conformadas y los ganadores de cada uno de estos encuentros ya saben como será el camino hasta la final, a diferencia de otros años, donde se acomodaban cada fase dependiendo del lugar de la tabla.

Aún no se definen las fechas de estos encuentros, pero las eliminatorias se realizarán a un solo partido en casa de los mejor posicionados y en caso de que el partido termine en empate, el ganador se definirá por tanda de penales.

Posteriormente el resto de la Liguilla sí se realizará de la forma tradicional, con partidos de ida y vuelta.