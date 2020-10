View this post on Instagram

A street cleaner in Rio de Janeiro, Brazil dances along to the saxophonist—locals say he’s there almost everyday cleaning and dancing. Este hombre en Rio de Janeiro limpia las calles mientras baila a la música del saxofonista. Los locales dicen que está casi todos los días ahí bailando y limpiando. Um limpador de rua em Rio, Brasil, dança junto com o saxofonista – os locais dizem que ele está quase sempre dançando.