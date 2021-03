Adriana disfruta de limpiar casas, una labor esencial, pesada y riesgosa para personas sin seguro médico o beneficios gubernamentales, especialmente en época de pandemia.

Emigró de México en 1999 y llegó en Charlotte dos años después. Desde entonces, ha trabajado principalmente cuidando a niños y limpiando casas, al tiempo que cría a sus cinco hijos. Adriana es una de casi 60,000 trabajadores domésticos en el estado, según el Economic Policy Institute.

La inmigrante menciona que tenía grandes planes para el 2020. Había dejado la compañía de limpieza en la que trabajaba para independizarse. Dice que a finales del 2019 su lista de clientes estaba creciendo y ganaba alrededor de $500 semanales.

En ese momento golpeó la pandemia y su trabajo se paró casi completamente.

Pasó de limpiar cinco casas semanales a una o dos. En ese momento solo ganaba aproximadamente $100 por semana.

A pesar de esas preocupaciones de salud, Adriana tenía que seguir trabajando, al ser el sostén de la familia. Por su estatus migratorio, no tenía acceso a préstamos del Programa de Protección de Pago (PPP) o cualquier otro apoyo federal. La única ayuda que ha recibido son los vales de comida para los cuales califican sus hijos, que nacieron en Estados Unidos.

Esa necesidad para trabajar traía grandes riesgos, y en junio, Adriana dio positivo al COVID-19. Dice que limpió una casa cuyo dueño estaba infectado.

“Primero me entró un pánico terrible y me sentí. ‘¿Qué va a pasar? ¿Qué me puede pasar?’” Comentó. “Fue un poco estresante y difícil porque, aunque en ese tiempo no tenía mucho trabajo, me tuve que quedar en la casa por 14 días y fue bien difícil.”