Después de días de incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi, el astro argentino confesó en una entrevista que jamás iría a juicio contra el club de su vida, por lo que se quedará en el Barcelona y peleará por ganar una Champions League.

Messi confesó que le dolió que la gente dudara de su amor por el Barcelona, pues nunca le haría daño al club que le ha dado todo en la vida y lo formó como persona.

“Es una locura, nunca iría a juicio contra el club que amo, el cual me dio todo, el club de mi vida. Tengo mi vida hecha en Barcelona “, confesó Leo en entrevista con Goal.

La pulga explicó por qué se había tardado tanto tiempo en dar una declaración, cuando en los medios se daba por hecho que saldría del Barcelona con destino al Manchester City.

“Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”.

Lionel le había expresado a Josep Maria Bartomeu su deseo de salir del Barcelona, además de su idea de que el club necesita sangre joven que pueda seguir haciendo grande su historia.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

Messi quería salir del Barca, pero Bartomeu no cumplió su palabra

El capitán blaugrana confesó que sufrió durante todo el año, no solo en la Champions, donde una vez más no logró trascender con el club culé, sino en los entrenamientos y vestuario. Cada vez reafirmaba su decisión de abandonar las filas del Barcelona.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

El dinero no influyó en la decisión de Messi

Leo aseguró que el dinero no fue tema en ningún momento. Todos los años recibía ofertas para dejar el futbol español y migrar a otras ligas donde le pagarían mejor que en Barcelona.

“¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.