¿Little Mix se desintegra? Jesy Nelson anunció su salida por salud mental

Luego de semanas de especulaciones, la cantante Jesy Nelson emitió un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que hizo anunció su salida de Little Mix, agrupación con la que llevaba casi una década. Lo que ha llevado a los fans a preguntarse si ¿Little Mix se desintegra?

Hace cerca de una hora, la joven de 29 años, que tiene más de 7.4 millones de seguidores en esta red social, dijo que se trata de un tema de salud mental:

Los últimos 9 años en Little Mix han sido los más increíbles de toda mi vida. Hemos logrado cosas que jamás creí posibles, desde ganar un Brit Award hasta nuestros sold outs en O2 (…) Lo cierto es que últimamente estar en la agrupación ha pasado factura en mi salud mental. Me resulta muy difícil la presión constante de estar en una banda y de todas las expectativas.

Jesy Nelson enfatizó que su salida de Little Mix es para enfocarse en sí misma y no en hacer felices a otras personas.

La intérprete dijo que necesita pasar tiempo con la gente que ama y haciendo actividades que la hacen feliz, por lo que está lista para un nuevo capítulo en su vida.

Quiero darle las gracias a todas las personas involucradas en este viaje. Todo el esfuerzo y la dedicación para hacernos un éxito. Sobre todo, quiero agradecer a Jade, Perri y Leigh-Anne por darme los mejores recuerdos que jamás olvidaré. Espero que todas sigan logrando sus metas y sigan haciendo música que la gente ama.

Los rumores de la salida de Jesy Nelson comenzaron a tomar más fuerza cuando en el último performance de la banda en el reality BBC Strictly, Nelson ya no apareció con ellas.

Desde la cuenta de Instagram de la agrupación, también le dedicaron un mensaje a la ahora exintegrante de la banda:

Después de 9 increíbles años, Jesy tomó la decisión de dejar Little Mix. Es un momento sumamente triste para nosotras, pero apoyamos totalmente a Jesy. La amamos mucho y estamos completamente de acuerdo en que haga lo que es correcto para su salud mental y su bienestar (…)

¿Qué es Little Mix y se separan?

Tal vez algunos no lo recuerden, pero Little Mix es una de las agrupaciones que se formaron en el programa The X Factor, como pasó también con One Direction y otras.

La banda estaba compuesta por Jesy Nelson (quien anunció su salida), Perri Edwards, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock.

Entre su repertorio, cuentan con éxitos como Black Magic, Shout out to my Ex, Woman Like Me, Wasabi y No More Sad Songs.

Además de los fans que tienen por separado, en redes sociales como Instagram, la banda suma más de 13.5 millones de seguidores.

Aunque la salida de Jesy sorprendió a los fans, el resto de las integrantes, Jade, Perri y Leigh-Anne aseguraron que ellas continuarán con la agrupación:

Aún disfrutamos mucho nuestro viaje, por lo que las 3 continuaremos en Little Mix, aún no estamos listas para que esto termine”, aseguraron.