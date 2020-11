Litzy contó que los fans de Belinda la amenazaron de muerte por una foto

Litzy contó que los fans de Belinda la amenazaron de muerte, luego de reaccionar a una foto donde comparaban a la cantante de Bella Traición y Egoísta con Carmen Campuzano.

Los fans de Belinda salieron a defender a la cantante de 28 años, pero algunos incluso comenzaron a atacar a Litzy y la amenazaron de muerte, según lo cuenta la actriz.

Recientemente, durante una entrevista en el programa Pinky Promise con Karla Díaz, Litzy volvió a tocar el tema y enfureció a los fans, luego de contestar si alguna vez la habían bulleado:

Me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me reí, equis.

Aunque Litzy dice que dejó pasar el momento y no bloqueó ni reaccionó al bullying ni a los ataques, confiesa que le sorprendió mucho abrir sus redes sociales y ver las amenazas de muerte.

Además, en la entrevista, Litzy reveló que Belinda la bloqueó de redes sociales:

Me reí por la comparación, obviamente nada que ver… ¿o sí?

Bueno, Belinda me bloqueó, la señora. Hace como 200 años que pasó eso y no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste, no la puedo ver, porque me bloqueó.

La neta yo no la ofendí, ni me interesa ofender a nadie, yo me río de cosas y tal, pero tampoco soy atacadora de las artistas