El delantero estrella del Liverpool Mohamed Salah dio positivo al covid-19. Aunque no sufre ningún síntoma, según la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA), perderá la posibilidad de estar en partidos de interés para la selección.

Salah fue uno de los pocos integrantes que resultó positivo, ya que otros de sus compañeros sometidos al control salieron librados de la prueba.

Ahora, el futbolista egipcio Mohamed Salah, tendrá que iniciar su cuarentena y volverá a la cancha cuando un próximo test resulte negativo. La selección nacional se encuentra concentrada en Egipto para un partido de clasificación de la Copa Africana de Naciones (CAN).

BREAKING: The Egyptian FA confirms Mo Salah has tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/yBtx5qUamw

— B/R Football (@brfootball) November 13, 2020