Anfield Road y los aficionados Reds alrededor del mundo están de fiesta. El Liverpool de Jürgen Klopp se proclamó campeón de la primera división de Inglaterra ¡30 años después!

La nueva copa que adornará las vitrinas del Liverpool, es la número 19 de liga, y hay tres cosas que la hacen especial: la ganan tras 30 años de sequía, lo coloca a un trofeo del máximo ganador, Manchester United (20), y es el primer título desde que la máxima categoría inglesa fue nombrada ‘Premier League‘.

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020