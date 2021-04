Lizzo comparte su foto más personal: desnuda y sin editar

Lizzo decidió compartir en sus redes sociales una foto de ella desnuda y sin editar, con la intención de celebrar la diversidad corporal. Lizzo es una de las artistas que busca cambiar la conversación sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Junto a su foto compartió este mensaje: “Normalmente me arreglaría la barriga y alisaría mi piel, pero cariño, quería mostrarte cómo lo hago de forma natural”.

La cantante ha sido una constante defensora durante mucho tiempo de la positividad corporal. Ella busca también que las personas dejen de sentirse avergonzada por tener unos kilos de más. Lizzo además ha dicho que es importante “celebrar su cuerpo al natural”, razón por la que lo muestra constantemente en redes sociales sin utilizar filtros.

En la foto, que publicó en la joven de 32 años en Instagram, ella está completamente desnuda y descansando en una silla. Su cabello está cuidadosamente arreglado para cubrir sus senos, y sostiene una taza de café. Así fue su mensaje:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“BIENVENIDO A LA TEMPORADA DE TAURO”, escribió Lizzo.

”Para celebrar, quiero darles a todos esta selfie sin editar … ahora normalmente arreglaría mi vientre y suavizaría mi piel, pero cariño, quería mostrarte cómo lo hago de forma natural”.

Lizzo desea promover la aceptación corporal en sus redes sociales

Además de ser cantante y compositora Lizzo desea promover la aceptación corporal desde hace años. Las redes sociales de la artista han sido un gran sitio para mostrarse tal cual es. En sus constantes posts, Lizzo muestra sus curvas, sin esconderlas o disculparse por estar pasada de peso.

Su cuenta de TikTok está llena de estos videos. “Estos videos son importantes para mostrar que cada cuerpo es diferente y cómo funciona es diferente”, dice Lizzo.

“Lo que realmente me molesta son los médicos falsos en los comentarios que dicen: oh, tienes esto o podrías tener esta condición … ¡No! ¿Qué pasa si solo estoy gorda? ¿Y si esto es solo mi cuerpo? No todos los cuerpos están diseñados para ser delgados con abdomen marcado”, revela.