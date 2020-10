En su casa, en un espacio y momento íntimo, la cantante estadounidense Lizzo habló sobre la ansiedad, el amor propio y su carrera musical, además de ser activista.

En una entrevista con David Letterman para su show My Next Guees Needs No Introduction, de Netflix, la ganadora de tres Grammys habló sobre padecer ansiedad y su experiencia al probar hongos alucinógenos.

Para lidiar con la ansiedad, Lizzo reconoce que ha decidió no hacerle tanto caso a la tecnología y escuchar más a su cuerpo, pues los humanos llevamos más tiempo en la tierra.

En la entrevista, grabada durante la pandemia, podemos ver el proceso creativo de Lizzo al estar en su casa. Además, habló sobre su nacimiento en Detroit, su crecimiento en Texas y los lugares por los que pasó para llegar a Los Ángeles, donde vive actualmente.

Dejando ver su lado más íntimo, Lizzo compartió que sufrió bullying durante la infancia, por su cabello, sus zapatos e incluso por ser inteligente y participar mucho en clases, pero su papá siempre la impulsó a tocar la flauta y a dar lo mejor de sí todo el tiempo.

Esos esfuerzos darían resultado tiempo después, cuando conoció a Prince.

La última vez que vi a Prince fue en el parque Paisley, tocó ‘Purple Rain’ en el piano y empezó a llorar mientras la tocaba y fue el mejor sonido que podrías escuchar”

Lizzo habló sobre ser activista

Estoy cansada de ser una activista solamente porque soy negra y grande. Quiero ser una activista porque soy inteligente, porque hay problemas que me importan, porque mi música es buena, porque quiero ayudar el mundo.

