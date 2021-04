Lizzo quería cambiar su imagen porque no se sentía “valiosa”

La cantante Lizzo aseguró que quería cambiar su imagen, porque no se sentía valiosa.

Hace unos días la estrella de Detroit publicó una foto desnuda y sin editar, como parte de una campaña de empoderamiento y de aceptación corporal.

Ahora, durante una charla del Proyecto de Autoestima de Dove, que busca demostrar los peligros de las redes sociales y cómo presentan a las personas, Lizzo, ganadora de un Grammy, dijo que no se sentía valiosa y que quería cambiar su imagen

No me sentía lo suficientemente buena o digna de un me gusta”, contó durante su charla.