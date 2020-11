La tormenta tropical Eta ha tenido una larga vida. Todavía el Centro Nacional de Huracanes pronostica que tendrá un aumento de fuerza antes de disiparse. Mientras tanto Cuba y Florida seguirán recibiendo lluvias al menos hasta el día viernes de esta semana.

El fortalecimiento gradual está previsto hasta la madrugada del jueves. Hasta ese momento el peligro de los estragos de la tormenta estarán activos.

Tropical Storm #Eta Advisory 40A: Eta Strengthens a Little Just Off the Coast of Western Cuba. Risk of Flooding Over South Florida and Western Cuba Continues. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020