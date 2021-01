El sur de California espera este jueves y viernes lluvia y nieve producto del río atmosférico que atraviesa el estado. Desde principio de semana intensas precipitaciones, vientos y nevadas acompañaron deslaves en los condados Sonoma, Monterey y Kern.

Salinas, en el Condado Monterey, fue una de las áreas más afectadas por el fenómeno. Se reportó daños en estructuras y viviendas aunque sin víctimas humanas.

Aerial video of the significant mudflow near Salinas California. Several homes affected. It’s still raining but emergency personnel are trying to fight the mud by diverting the flows and keeping ditches/culverts open. #CAwx #salinas #California #mudflow pic.twitter.com/ZujeHJDWz0 — Brian Emfinger (@brianemfinger) January 27, 2021

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Por su parte, el condado Sonoma se afectó por la nieve que causó estragos en casas debido a los fuertes vientos.

Autoridades indicaron que la lluvia continúa en toda la región con la actividad principal en South Bay y Central Coast.

Rain continues across the region with the main activity over the South Bay and Central Coast. Current rain rates over the CZU burn area around three tenths per hour. pic.twitter.com/ZDgw4uweNp — NWS Bay Area (@NWSBayArea) January 28, 2021

¿Qué es el río atmosférico que afecta a California?

Los ríos atmosféricos son un fenómeno natural de las costas y zonas cálidas. Se definen como “regiones relativamente largas y estrechas en la atmósfera (…) que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos”.

Debido a que varían en forma y tamaño, su impacto puede ir desde lluvia o nieve que causan inundaciones y catástrofes.

Estas columnas de vapor se mueven con el clima, transportando una cantidad de vapor de agua aproximadamente equivalente al flujo promedio de agua en la desembocadura del río Mississippi”, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Sin embargo, los ríos atmosféricos también son necesarios para abastecer el suministro de agua en ríos y lagos.