Vecinos de Durham amanecieron entre el terror provocado por las llamas de un incendio.

El siniestro ocurrió en un complejo de apartamentos de Durham, Carolina del Norte, y obligó a algunos residentes a evacuar sus hogares.

Se dio el martes 2 de marzo por la mañana.

Un incendio se desató en un edificio de apartamentos de 3 pisos en Bay Creek Apartments en E. Hudson Ave.

Por suerte, nadie resultó herido durante el siniestro, según los bomberos le dijeron a WRAL.

Tampoco se necesitaron rescates.

“Sí, estoy bien, definitivamente, pero lo perdí todo”, dijo un vecino entrevistado por el Canal ABC11.

El hombre que vivía en el apartamento dijo que cree que el incendio fue eléctrico; pero los bomberos de Durham no han confirmado la causa del incendio.

Al menos cuatro personas han sido desplazadas a causa del incendio.

A Tuesday morning fire left a giant hole in the roof of a Durham apartment.​ https://t.co/8rqeHVnVlb

— ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) March 2, 2021