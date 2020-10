Lo que debes saber sobre Ratched, la serie más vista de Netflix

A menos de un mes de su estreno, Ratched se convirtió en la serie más vista de Netflix en lo que va del 2020. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre este proyecto.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP

— Netflix (@netflix) October 16, 2020