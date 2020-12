Among Us es la App con mayor crecimiento en todo el mundo, si bien no es un videojuego complejo, sí requiere de mucha destreza y pericia para descubrir al impostor a través de diversos retos.

La App primero estuvo pensada sólo para móviles, pero al ver la respuesta que hubo por parte de los gamers, los desarrolladores decidieron ampliar su mercado y ya está disponible para Nintendo Switch.

¡Lo queremos ya! Among Us llegará a la consolas de Xbox Series X

El pasado 14 de diciembre, los fanáticos de Nintendo Switch recibieron una excelente noticia, pues Among Us por fin llegó a esta consola, una de las más populares en todo el mercado de gamers.

Ahora, no sólo los gamers de Nintendo Switch podrán disfrutar de este multijugador que como ya lo sabrán, enfrenta a un grupo de impostores contra la tripulación de una nave espacial, ya que próximamente también estará disponible en Xbox Series X y S.

Este 17 de diciembre, Microsoft anunció a través de un comunicado que a partir de este día, Among Us ya está disponible en la biblioteca de juegos para Xbox Game Pass para los suscriptores de PC.

El videojuego más popular expande su mercado

Y no solo eso, sino que el próximo año llegará a las consolas de última generación que lanzaron al mercado hace unas cuantas semanas, aunque no fijaron una fecha

No es un secreto que el juego se hizo tan popular en cuarentena que los desarrolladores de Innersloth pusieron en suspenso el desarrollo de una secuela, aunque aún no se sabe nada al respecto y esta podría llegar en 2021.