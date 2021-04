Loki: ve el nuevo tráiler y cuándo se estrena en Disney+

Disney+ ya lanzó dos de sus series originales sobre superhérores, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier y ahora es el turno de un supervillano, Loki, por eso te decimos todo sobre el proyecto, el tráiler y cuándo se estrena.

El tráiler, presentado hace solo unos minutos, muestra a un Loki, quien comienza a colaborar con una organización y posiblemente se vuelve “bueno” o, al menos no tan malo.

Sin embargo, Loki tendrá que ganarse la confianza de la gente, pues no todos creen que haya cambiado.

El tráiler muestra cómo Loki es llevado a una organización llama Time Variance, encargada de monitorear lo que ocurre en el multiverso.

En la serie también participa Owen Wilson (Extraordinario, Marley y Yo y Zoolander), quien interpreta a Mobius, la cabeza de la organización.

Por lo que se puede ver del avance, el papel de Owen Wilson tendrá un rol importante a lo largo de la serie, pues aparece incluso igual de veces que Loki.

¿Loki: después del tráiler, cuándo se estrena la serie en Disney+?

Loki llegará a Disney+ el 11 de junio, según el mismo tráiler lo confirmó.

Tom Hiddleston, a quien ya hemos visto en el papel, es el encargado de interpretar al supervillano y al cast se suman Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Moisaku, Owen Wilson, Erika Coleman y Sasha Lane, entre otros.

La serie fue creada por Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee y Larry Lieber y es dirigida por Kate Herron (Sex Education) en los seis episodios que se han anunciado hasta ahora.

La filmación comenzó en marzo del año pasado en Atlanta y, debido al coronavirus, se tuvo que pausar hasta septiembre.