López-Gatell ya superó el COVID-19, informó AMLO

El ​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ya superó el COVID-19. Esto fue informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina del mandatario mexicano, AMLO comentó que Gatell ya está trabajando, incluso ya estuvo en la reunión de gabinete.

Además de felicitar al funcionario mexicano por su recuperación, hizo extensivo el mensaje para todas las personas que ya superaron la enfermedad.

Además destacó el trabajo del funcionario, pues ha encabezado la estrategia contra la pandemia y ha informado el estado de la misma día con día.

“Es lo que tiene que ver con la política, que si está bien o mal, como el doctor López-Gatell es el que ha estado informando, no creo que haya un país en el mundo y ofrezco disculpas, pero si no lo digo, no se va a leer ni escuchar, pero no creo que haya un país en el mundo en que se haya informado más, de manera sistemática y permanente sobre la pandemia”.