LordPizza : Sujeto agrede a trabajadores de la pizzería Little Caesars

Un sujeto furioso que ahora es conocido como #LordPizza en las redes sociales, agredió a los trabajadores de la pizzería Little Caesars en México.

Todo comenzó cuando un sujeto ingresó a Little Caesars y órdenó una pizza, pero al no llevar puesto mascarilla y al violar las recomendaciones de higiene, una empleada decidió negarle el servicio, lo que provocó la ira de este hombre que decidió salir del establecimiento no sin antes insultar a la vendedora.

Posteriormente uno de los compañeros entró al negocio para solicitar una pizza y de nueva cuenta fue negada debido a que la pizza sería para el hombre que la acababa de insultar. Aquí fue donde comenzó el enojo del ahora conocido como #LordPizza, pues entró al establecimiento y solicitó hablar con el supervisor.

El encargado de la pizzería también le negó la venta de la pizza pues había insultado a una de sus compañeras y esto provocó que el sujeto comenzará a violentar y agredir a los trabajadores como se muestra en el vídeo.

#LordPizza 🤬🙄 Un sujeto golpeó a empleados de @littlecaesars en Ciudad Juárez #Chihuahua, amenazaba con asesinarlos con su pistola, todo porque le negaron el servicio por no portar #cubrebocas

Fue por la mascarilla y regresó para agredirlos. pic.twitter.com/q2k6ncZaN9 — Periódico Central (@CentralPuebla) September 28, 2020

¿Quién es #LordPizza?

Los usuarios de las redes sociales no se quedaron con los brazos cruzados y comenzaron con una exhaustiva búsqueda en internet para dar con la identidad de este sujeto.

Fue así como encontraron que este hombre aparecía en Facebook como José Fernando Vallejo Cervantes, aunque a las pocas horas decidió cambiar su nombre para que la gente no lo encontrara tan fácilmente.

#LordPizza dio su versión de los hechos

Debido a las críticas en las redes sociales este sujeto decidió salir a dar la cara con un video donde explica lo que sucedió en el establecimiento de Little Caesars. Él asegura que los empleados también lo golpearon, incluso muestra algunos golpes.

#LordPizza ya hizo un video con “su versión de los hechos” pero obvio justifica todo lo que hizo y dice que lo golpearon primero

¿Vieron cuántos iban con él? ¿No creen que lo hubieran defendido? Si hasta sus amigos tienen cara de pena ajena. El tipo está acorralado. pic.twitter.com/wugkCWpyGj — Luis Saúl (@Zebulebe) September 28, 2020

Algunos memes que nos dejaron las redes sociales

Vender pizza en little caesars se ha vuelto más peligroso que ir a tepito a media noche #LordPizza pic.twitter.com/ZKRxkwHQtc — el mero barrio (@el_mero_mero01) September 29, 2020

El cajero del little caesars viendo como #LordPizza empieza a echar espuma por el hocico por solo pedirle que se ponga el cubrebocas pic.twitter.com/4GO6jIEugU — El chilakiller (@xocconostle) September 28, 2020

Yo digo que este debería ser el nuevo uniforme para hacer el Servicio Militar.

Un año yendo cada sábado, y el comando S.W.A.T se queda pendejo. #LordPizza. pic.twitter.com/vzNhDc1vvw — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) September 28, 2020

La noticia de este hombre apareció en las televisoras mexicanas

