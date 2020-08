Los 10 mejores goles de la Champions League 2019-2020

La pandemia por coronavirus nos regaló una UEFA Champions League única y que seguramente no volveremos a ver en mucho tiempo. El formato de la competencia tuvo que cambiar a un solo partido a partir de los cuartos de final para recuperar el tiempo perdido por la contingencia.

Liverpool, que era el campeón vigente quedó eliminado en una serie muy peleada ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone; el rey de Europa, Real Madrid, no pudo conseguir su 14 orejona y sucumbió ante un Manchester City que, con tanto dinero invertido, sigue sin poder llegar a la gran final de la Champions League.

The UEFA Technical Observers have ranked their Top 10 goals of the 2019/20 #UCL season ⚽️🔝

What would be your 1, 2, 3? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mAYIiTUoJU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020