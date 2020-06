Los mejores frutos secos para la salud se pueden consumir como parte de una dieta diaria. Eso sí, aprende a comerlos en su estado natural y en una ración justa y necesaria.

Almendras, avellanas, castañas, nueces, piñones, pistachos y otros son frutos secos muy conocidos. Pero, 5 de ellos se han ganado una buena fama como grandes alimentos. El valor de los frutos secos está en que, según estudios, son una gran fuente de:

antioxidantes (por su contenido de vitaminas C y E),

grasas saludables o insaturadas,

ácidos grasos oleicos y linoleicos,

Omega-3,

proteína vegetal,

vitaminas

y minerales (potasio, calcio, fósforo, hierro, zinc).

1. Almendras

Estos frutos secos aportan calcio al organismo. Esto los hace ser electivos para mejorar la salud ósea. Además tienen un alto contenido de vitamina E, un antioxidante que protege de los radicales libres. Dile adiós a la osteoporosis y al envejecimiento prematuro gracias a las almendras.

2. Avellanas

Las avellanas son una de las favoritas cuando lo que buscas es alejarte de los problemas cardiovasculares. También la posibilidad de sufrir afecciones degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson se ven disminuidas. Gracias a sus componentes son un apoyo en el control del colesterol y la diabetes tipo 2.

3. Nueces

Aunque no suelen recibir el lugar que merecen estos frutos secos son uno de los principales a tener en la despensa. Entre los frutos secos que más alegran el corazón están las nueces. Contienen un alto contenido de Omega-3, por lo que mejoran el flujo sanguíneo y la presión arterial.

4. Pistachos

Sus nutrientes (luteína, especialmente) ayudan a reducir los riesgos de la degeneración macular. Además son ricos en potasio, ideal en el control de la diabetes tipo 2. La función intestinal se ve beneficiada por el consumo de pistachos, ya que contienen suficiente fibra.

5. Maníes

El maní no es un producto seco pero suele estar en esta clasificación. Siendo bajo en azúcar es el fruto seco que más proteínas aporta al organismo. No obstante, son alergénicos y es capaz de causar grandes daños a quienes no lo toleran.

Un puñado es suficiente

Los frutos secos contienen muchas grasas, aunque sean de calidad, no puedes exceder el consumo recomendado. 30 gr. es una medida de lo que puedes tomar con un puñado de cualquier fruto seco, según la Asociación Americana del Corazón ( AHA ).

La mejor forma es comerlos en su estado original, sin sal ni aceites. Si bien son parte de algunas recetas, así como las nueces o almendras se usan en pastel de zanahoria, la forma óptima de aprovechar sus beneficios son crudos.