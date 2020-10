Hay muchas razones para querer aumentar tu puntaje de crédito. Según Petal, una compañía de tarjeta de crédito, una puntuación más alta le da acceso a tasas de interés más bajas, lo que hace que pedir dinero prestado sea más barato. Aumentar ese puntaje también puede abrir las puertas a límites más altos en sus tarjetas existentes y hacer que sea más probable que lo aprueben para compras importantes, incluido un automóvil o una casa.

A continuación, Petal de comparte cómo puedes mejorar tu puntuación y qué cosas lo dañarán.

Los 5 principales factores de puntuación de crédito

Historial de pagos

No pagar sus facturas, especialmente con las tarjetas de crédito existentes, puede reducir rápidamente su puntaje. FICO y otros modelos de calificación crediticia consideran este factor de suma importancia. Su historial de pagos representa el 35% de su puntaje de crédito total.

¿Qué cuenta en su historial de pagos?

Hipoteca de vivienda

Préstamos para automóviles

Préstamos para estudiantes

Facturas de teléfono celular

Facturas médicas

Cuentas de crédito en tiendas

Líneas de crédito bancarias

Es posible que un pago atrasado no tenga un gran impacto en su puntaje, pero varios sí lo harán.

Pagar tarde es una señal que revela para los acreedores de que usted tiene un mayor riesgo crediticio y su puntaje cambiará para reflejarlo.

También es mucho más difícil aumentar un puntaje una vez que se reduce debido a pagos atrasados. Petal recomienda que haga todo lo posible para mantener esos pagos a tiempo.

Si no puede hacer un pago mensual, comuníquese por teléfono con su acreedor antes de la fecha límite y vea qué se puede hacer para que tenga un poco más de tiempo para pagar.

Utilización del crédito

La utilización del crédito es simplemente un número que muestra cuánto de su crédito disponible se está usando actualmente. Si tiene una tarjeta de crédito de $10,000, por ejemplo, y le ha cargado $4,000, su utilización es del 40% para esa tarjeta.

Sin embargo, tu puntaje de crédito analiza todas sus tarjetas de crédito y préstamos, suma lo que debes y luego lo compara con tus límites de crédito disponibles. Esta proporción representa el 30% de su puntaje crediticio.

Mejorando este factor es una de las formas más rápidas de aumentar tu puntaje de crédito. FICO y otros puntajes les gusta verlo por debajo del 30% de utilización.

Los mejores puntajes crediticios tienen una utilización de menos del 10%.

Edad e historial crediticio

Si eres muy joven y recién comenzando con crédito, tu puntaje lo reflejará. La antigüedad crediticia es aproximadamente el 15% de tu puntaje de crédito, y las agencias de calificación considerarán ambos la edad de su cuenta más antigua y la edad promedio de todas sus cuentas.

Si eres nuevo, no hay mucho que puedas hacer, excepto seguir usando tu crédito de manera inteligente y esperar a que sus cuentas envejezcan. El cierre de cuentas antiguas, incluso si no las usa, acortará la antigüedad promedio general de tu cuenta. Abrir una nueva cuenta también hará esto.

Petal recomienda mantener tus cuentas todo el tiempo para que su cuenta más antigua pueda seguir aumentando tu puntaje de crédito.

Combinación de créditos y tipos de cuentas

A los prestamistas les gusta ver que puede manejar todo tipo de cuentas de crédito y préstamos, y será recompensado por manejar diferentes tipos de crédito de manera responsable con un puntaje crediticio mejorado. Esta categoría representa solo el 10% de su puntaje.

Petal aconseja tener en cuenta los dos tipos de cuentas de crédito: renovables (como tarjetas de crédito y líneas de crédito) y préstamos a plazos (como la hipoteca o el pago del automóvil). Tener un poco de ambos es la mejor manera de mantener tu puntaje en plena forma.

Consultas de crédito

Un prestamista ejecutará un informe de crédito sobre usted cada vez que solicite una tarjeta de crédito o un préstamo, y esta consulta puede reducir su puntaje crediticio en unos pocos puntos durante un tiempo limitado. Este tipo de consulta se llama consulta dura , ya que afecta tu puntaje de crédito.

El otro tipo de consulta de crédito, una consulta sueve , es lo que las empresas o los propietarios pueden ejecutar como condición para hacer negocios con usted. Lo más probable es que ni siquiera sepa que se ha ejecutado uno y, dado que no afecta su puntaje, generalmente no es un gran problema.

Las consultas duras representan el 10% de tu puntaje de crédito total.

¿Qué más puede dañar su puntaje crediticio?‍

Informando errores‍

Todos cometemos errores. Incluso las agencias de informes obtienen ocasionalmente información incorrecta que puede llegar a tu historial crediticio y reducir tu puntaje de crédito. Ya sea que alguien haya ingresado la información incorrecta, o un pirata informático robó su identidad, los resultados pueden ser devastadores para una puntuación saludable.

Para estar al tanto de la situación, Petal recomienda que solicites tu informe de crédito anual gratuito en el sitio web oficial. Adicionalmente, aconseja nunca pagar para ver tu informe de crédito y no visitar sitios no autorizados. Puedes verificar tus historiales en las tres agencias (Equifax, Experian y TransUnion) y detectar cualquier error para que puedas corregirlas. Dispute cualquier error con la agencia de crédito directamente y no se detenga hasta que busque una resolución completa.

Pagos faltantes‍

¿Pagó una factura, pero ahora aparece como un pago atrasado en su historial crediticio o informe crediticio?

Según Petal, este tipo de error ocurre y debes comunicárselo al proveedor de servicios. Lleve la documentación de su pago realizado y aceptado, y trabaje con ellos para que se aclare en tu historial de crédito. Esto puede llevar tiempo, pero vale la pena eliminar cualquier signo de pagos atrasados ​​de tu informe.

Facturas de servicios públicos‍

Su factura de electricidad, gas e incluso su teléfono pueden hacer que su puntaje baje si no paga a tiempo. Incluso si tu empresa de servicios públicos no informa directamente a las agencias de crédito, la deuda que se permite permanecer durante demasiado tiempo finalmente se vende a las empresas de cobranza de deudas. Luego se informa de esa deuda. Para mantener tu puntaje saludable, nunca ignore sus facturas de agua y electricidad.

Facturas médicas‍

Hay algunas formas en las que las facturas del médico o del hospital que no haz pagado puede causar problemas con tu crédito. Una forma es cuando usa una tarjeta de crédito para pagar y luego no paga su cuenta de crédito a tiempo.

Otra forma es cuando permite que el saldo crezca en el consultorio del médico directamente y no establece un acuerdo de pago adecuado para cubrirlo. Independientemente de a quién deba pagar, ignorar las facturas médicas puede poner tu puntaje en un gran problema.

Qué es lo que no se incluirá en tu puntaje crediticio

Su puntaje de crédito se basa en factores financieros que les dicen a los prestamistas si usted sería un buen riesgo de crédito. Las cosas que no afectan su puntuación incluyen:

tu edad

Etnia, raza o país de origen

Cuánto gana

Si recibe asistencia pública (ADC, SNAP, Medicaid, etc.)

ubicación

Tu historial laboral

Composición y responsabilidades familiares

Participación en asesoramiento crediticio ‍

El banco o la compañía de crédito pueden hacerle preguntas sobre cuánto gana, por ejemplo, para decidir si gana lo suficiente para hacer los pagos mínimos mensuales de una hipoteca. Mientras algunos factores son importantes para obtener la aprobación, no están vinculados de ninguna manera a su puntaje de crédito FICO real.