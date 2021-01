Los Angeles Lakers y LeBron James continúan celebrando su último título de la NBA, a pesar de la pandemia, tienen planes de visitar la Casa Blanca con las respectivas medidas sanitarias en los próximos meses pero con una condición.

Los Angeles Lakers visitarán la Casa Blanca hasta que Joe Biden sea Presidente

Resulta que LeBron James es un enemigo declarado de el todavía Presidente, Donald Trump, al cual no quiere tener ni cerca y es por eso que se ha negado a asistir anteriormente a la Casa Blanca a pesar de ser invitado.

Es por eso que esperarán hasta que Joe Biden tome posesión como nuevo mandatario de Estados Unidos el próximo 20 de enero y a partir de esa fecha, verán cuándo podría estar disponible el nuevo presidente para celebrar su título NBA.

LeBron James nunca ocultó su enemistad por Trump

LeBron James no era el único que no sentía gracia por Trump, otros jugadores de los Lakers no compartían las políticas del mandatario y se negaban a asistir a la Casa Blanca.

Algunos de ellos se manifestaron contra la violencia policial ejercida en contra de la comunidad afroamericana y por la muerte del afroamericano George Floyd.

De acuerdo con Yahoo, los integrantes de los Lakers estarán contentos de acudir y compartir con el nuevo presidente su logro, sólo que dependerá de la agenda de Biden en sus primeros meses.

Trump siempre criticó a la NBA

Recordemos que Donald Trump criticó siempre los actos que había por parte de jugadores NBA, desde compartir apoyo por los actos raciales contra George Floyd, hasta apoyar otros movimientos por la igualdad de derechos en Estados Unidos.