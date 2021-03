Los arrestaron por hacerle esto a un avión de AirFrance

El aeropuerto Charles de Gaulle en Francia tuvo un particular incidente el 5 de marzo, cuando nueve activistas de Greenpeace atravesaron una cerca al borde de una pista de aterrizaje y se acercaron a un avión de la aerolínea AirFrance.

Los activistas querían protestar contra el proyecto de ley francés “clima y resiliencia”, el cual consideran insuficiente para atender el cambio climático.

Para hacerlo, pintaron un avión del aeropuerto en color verde.

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?

On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?

Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW

— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021