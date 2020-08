Los CDC dicen que las personas expuestas al coronavirus no necesitan ser probados, alarmando a los expertos en salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC , por sus siglas en inglés) han cambiado sus pautas de pruebas de COVID-19 , lo que preocupa a muchos expertos en salud.

La agencia ya no recomienda realizar pruebas para la mayoría de las personas sin síntomas, incluso si han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que tiene el virus.

Anteriormente, los CDC dijeron que las pruebas eran apropiadas para personas con exposición reciente o sospechada, incluso si eran asintomáticas.

Anteriormente, los CDC recomendaron realizar pruebas para todos los contactos cercanos de personas con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), explicando: “Debido al potencial de transmisión asintomática y presintomática, es importante que los contactos de individuos con infección por SARS-CoV-2 se identifiquen y prueben rápidamente”.

A partir del lunes 24 de agosto, el CDC ha cambiado su sitio web, diciendo: “Si ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies) de una persona con una infección por COVID-19 durante al menos 15 minutos, pero no tiene síntomas, No es necesario que realice una prueba a menos que sea un individuo vulnerable o que su proveedor de atención médica o los funcionarios de salud pública estatales o locales le recomiendan tomar uno.”

Los CDC no explicaron el cambio, confundiendo a muchos médicos.

.⁦@CDCgov⁩ suddenly changed their criteria for #covid19 testing so that someone exposed to an infected person no longer needs testing. This makes no sense. People without symptoms account for up to 50% of transmission. We need MORE testing, not less https://t.co/KKEmGPmSDc

— Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) August 25, 2020