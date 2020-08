Los estrenos de la semana en cine, música y televisión

Descubre cuales son los estrenos de la semana en cuanto a cine, música y televisión se refiere.

Selena Gomez, Jason Sudeikis y Gloria Estefan están entre las celebridades que podrás disfrutar esta semana en el entretenimiento en línea.

Selena + Chef

La actriz Selena Gomez llega a un nuevo territorio, la cocina. Es una serie de cocina de 10 episodios que se estrena el jueves en el servicio de streaming HBO Max. La cantante y actriz es acompañada por chefs como Angelo Sosa, Nancy Silverton y Roy Choi, mientras prueba hacer nuevos platillos con consejos de los profesionales.

Ted Lasso

¿Podrá un entrenador universitario de fútbol americano convertirse en entrenador profesional de fútbol en Inglaterra? La respuesta está en la nueva serie de Apple TV+ protagonizada por Jason Sudeikis como el personaje que interpretó en los anuncios promocionales de NBC Sports para la Liga Premier. Los primeros tres episodios debutan el viernes, y los siguientes se estrenarán semanalmente.

Skip Marley mantiene vivo el legado de su familia

El nieto de Bob Marley lanza el viernes su primer EP, Higher Place. Marley, de 24 años, es el primer artista nacido en Jamaica que encabeza la lista de canciones adulto R&B de Billboard y el primero en llegar al top 15 de la lista R&B/Hip-Hop airplay de Billboard desde 2006.

La serie Project Power

Project Power es una serie que imagina un mundo en el que una píldora te puede dar superpoderes temporales. Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt son los protagonistas de esta serie de super héroes. La serie es considerada el as bajo la manga de Netflix. Estrena el viernes.

Gloria Estefan estrena Brazil305

Este es el primer lanzamiento de Estefan en siete años, en el cual se adentra en los sonidos brasileños. Incluye 18 canciones de las cuales 14 son nuevas versiones de clásicos de Estefan con nuevos arreglos de músicos brasileños.

Kane Brown lanza Mixtape Vol. 1

El popular cantante country ha lanzado varios sencillos este año que son parte de las siete canciones en su nuevo mixtape, que sale el viernes.

Mixtape Vol. 1 incluye el éxito country Cool Again, y el dueto con John Legend, Last Time I Say Sorry, así como Worldwide Beautiful, la canción de Brown para la paz mundial lanzada tras las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.

Coronavirus and the Classroom

Se trata de la nueva serie de NBC News y MSNBC con duración de una semana que incluye un especial en horario estelar para ayudar a los estudiantes, padres y maestros con el regreso a las clases.

El documental Boys State

Este documental da un vistazo entretenido a la política, la juventud y posiblemente nuestro futuro. Es una de las mayores promesas de este año en el Festival de Cine de Sundance.

Trata de un experimento de liderazgo patrocinado por la Legión Americana en el que más de 1,100 adolescentes se dirigen a Austin,Texas, para lanzarse como gobernador. Se estrena el viernes en Apple TV+

Con información de Associated Press