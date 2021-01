Los estrenos más esperados para el cine en 2021

El 2020 suspendió y canceló muchas películas que se iban a estrenar en cines. Ahora, con la nueva “normalidad” algunas de serán estrenos en 2021, además de unirse a las cintas que ya estaban programadas para este año.

Es así que si las cosas toman su curso, y la pandemia del COVID-19 no dice otra cosa, varias de las cintas sí verán la luz en el año que recientemente inicia.

Los estrenos para 2021, lo más esperado

15 de enero – Relic

29 de enero – Monster Hunter

5 de febrero – Una joven prometedora

26 de febrero – The King’s Man: La primera misión

12 de marzo – Raya y el último dragón

12 de marzo – The Many Saints of Newark

26 de marzo – Morbius

2 de abril – 007: Sin tiempo para morir

16 de abril – Mortal Kombat

23 de abril – Un lugar tranquilo 2

23 de abril – Last night in Soho

7 de mayo – Black Widow

28 de mayo – Fast & Furious 9

28 de mayo – Cruella

25 de Junio Venom: Let There Be Carnage

2 de julio – Top Gun: Maverick

9 de julio – Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos

30 de julio – Cazafantasmas: Más allá

6 de agosto – Jungle Cruise

7 de agosto – The Suicide Squad

1 de octubre – Dune

5 de noviembre – Eternals

19 de noviembre – Misión Imposible 7

10 de diciembre – West Side Story