Los fans de Britney le piden perdón, ¿qué es We Are Sorry Britney?

Seguramente te acuerdas de la escena en la que Britney Spears está golpeando un auto con una sombrilla. Ese punto, fue para muchos el quiebre de Britney, pero ahora, los fans le piden perdón a la princesa del pop con el movimiento We Are Sorry Britney.

Años después se supieron más detalles de la historia, pues Britney era acosada por decenas de fotógrafos, que no respetaban su privacidad y la seguían a todos lados, hasta que no pudo más, tomó una sombrilla y golpeó al auto de uno de ellos.

Britney se encontraba pasando por problemas personales y, luego de esa escena, perdió el juicio de divorcio contra Kevin Federline, quien pidió la custodia de sus dos hijos y aseguró que la estrella pop no se encontraba en condiciones para hacerlo.

Además, luego de la escena, una corte determinó que Britney Spears quedaba bajo la tutela de su papá y de un abogado, Jamie Spears y Andrew Wallet, respectivamente.

¿Pero qué implicaba? Cambios, que hasta hoy, continúan en la vida de la cantante y tras lo cual perdió el control sobre sus decisiones financieras, artísticas y personales, por ejemplo, no puede tener hijos sin el consentimiento de su papá ni salir de su casa.

Por ello, las y los fans han impulsado el movimiento #FreeBritney para liberarla de la tutela en la que ha estado por años y, a esto, se suma el movimiento We Are Sorry Britney con el que le piden perdón.

¿Qué es We Are Sorry Britney? Básicamente, es una disculpa de los fans de la Britney por la falta de apoyo durante tantos años, ante la misoginia, abuso y acoso que ha vivido.

Hoy, Britney tuvo una audiencia en la que su padre perdió el intento de controlar el patrimonio de Britney.