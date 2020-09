Los indocumentados pagan más impuestos que el presidente Trump

Un reportaje publicado el 27 de septiembre por el New York Times asegura que el presidente Donald Trump no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años. En el pasado Trump se había jactado de que no pagar impuestos lo hace “más inteligente” pero ¿es patriótico? Afortunadamente sí hay personas que apoyan el crecimiento del país con sus impuestos: los inmigrantes indocumentados.

“Donald J. Trump solamente pagó $750 en impuestos federales sobre la renta el año en que ganó la presidencia. En su primer año en la Casa Blanca, pagó otros $750. No había pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó haber perdido mucho más dinero del que ganaba”, reseña el reporte.

Veamos en contraste a una comunidad que sí paga impuestos.

Los indocumentados pagan más impuestos

Varios estudios han demostrado que los inmigrantes contribuyen más a la economía de lo que reciben. (Dicho sea de paso, no tienen derecho a la mayoría de los programas de asistencia pública, como los cupones de comida o “food stamps”, el Medicare y Medicaid).

En promedio, los inmigrantes indocumentados contribuyen más en impuestos de lo que consumen en asistencia pública, y se calcula que han aportado casi $50,000 millones en impuestos federales entre 1996 y 2003. También aportan de $7,000 a 8,000 millones anuales al seguro social, que en los últimos 15 años ascienden a $100,000 millones, dinero que nunca reclamarán.

Al legalizar a los trabajadores indocumentados, los sacaremos de la economía de las sobras y aumentaremos los ingresos por seguro social e impuestos federales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), calcula que si se hubiera aprobado la ley de reforma migratoria del 2007 y legalizado a 12 millones de inmigrantes indocumentados, ello hubiera generado $48,000 millones en nuevos impuestos federales entre 2008 y 2017.

Asimismo, legalizar a los inmigrantes hubiera contribuido significativamente al sistema del seguro social, ya que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que el resto de la población.

¿Quién realmente abusa del sistema?

Qué irónico que muchas personas acusen a los inmigrantes de no pagar impuestos y de abusar del sistema, cuando son las grandes corporaciones y personas como Trump las que retienen el pago de más de $4,000 millones al año en impuestos que nunca llegan a las arcas fiscales.

Muchas de las empresas más rentables de Estados Unidos pagaron pocos o casi ningunos impuestos sobre la renta federal entre 2008 y 2012, según un estudio de la organización Citizens for Tax Justice.

La entidad concluyó que 26 corporaciones pertenecientes a la lista ‘Fortune 500’, incluidas Boeing, General Electric y Verizon Communications, no pagaron ningún impuesto sobre la renta federal en ese período de cinco años.

Además 288 empresas pagaron una tasa efectiva de impuesto a la renta de 19.4 %, por debajo del 35 % que estipula la ley. Un tercio de ellas pagaron menos del 10 %. Igualmente 111 corporaciones no pagaron ningún impuesto sobre la renta federal en al menos uno de los cinco años que duró la investigación.

Quienes apoyan a Trump aseguran que usar el sistema para no pagar impuestos es “astuto”, y ciertamente no es ilegal, pero ¿es moral? ¿es la clase de ejemplo que debemos seguir como país? ¿qué pasaría con el futuro de Estados Unidos si todo hiciéramos lo mismo y dejamos de pagar impuestos?