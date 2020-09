Phil Ford

Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1956 (64 años de edad), Rocky Mount, NC

Altura: 6′ 2″

Equipos: North Carolina Tar Heels men’s basketball, Sacramento Kings

Educación: Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Rocky Mt High School

Posición: Point guard

Charlie Justice

Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1924, Asheville, NC

Fallecimiento: 17 de octubre de 2003, Cherryville, NC

Altura: 5′ 10″

Equipos: North Carolina Tar Heels football

Educación: Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Posición: Halfback

P.J. Hairston

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1992 (27 años), Greensboro, NC

Altura: 6’6″

Equipos: Houston Rockets, Memphis Grizzlies, North Carlina Tar Heels men’s basketball, Texas Legends, Charlotte Hornets

Educación: Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Kevin Reddick

Fecha de nacimiento: Born: 28 de diciembre de 1989 (30 años), New Bern, NC

Altura: 6′ 1″

Equipos: Buffalo Bills, New Orleans Saints, Carolina Panthers, Los Angeles Chargers

Educación: New Bern High School, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Posición: Linebacker

Chris Hairston

Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1989 (31 años de edad), Winston-Salem, NC

Altura: 6′ 6″

Equipos: Buffalo Bills and Los Angeles Chargers

Educación: Universidad de Clemson, Carver High School

Posición: Tackle ofensivo

Vonta Leach

Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1981 (38 años), Rowland, NC

Altura: 6′ 0″

Equipos: Baltimore Ravens, Houston Texans

Educación: Universidad de Carolina del Este

Posición: Fullback

Jason Hunter

Fecha de nacimiento: 28 de agosto de 1983 (37 años), Charlotte, NC

Altura: 6′ 4″

Equipos: Las Vegas Raiders

Educación: Appalachian State University, E. E. Smith High School

Posición: Defensiva

Josh Bush

Born: 5 de marzo de 1989 (31 años), Lexington, NC

Altura: 5′ 11″

Equipos: Denver Broncos, Buffalo Bills, New York Jets

Educación: West Davidson High School, Universidad Wake Forest

Posición: Seguridad

Brad Hoover

Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1976 (43 años), High Point, NC

Altura: 6′ 0″

Equipos: Carolina Panthers

Educación: Ledford High School, Universidad de Western Carolina

Posición: Corredor

Johnny White

Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1988 (32 años), Asheville, NC

Altura: 5′ 10″

Equipos: Green Bay Packers, Buffalo Bills

Educación: Asheville High School, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Posición: Corredor

Scott Bankhead

Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1963 (57 años de edad), Raleigh, NC

Altura: 5′ 10″

Equipos: Kansas City Royals, Seattle Mariners, Cincinnati Reds, Boston Red Sox, New York Yankees, Oakland Athletics

Educación: Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Posición: Lanzador