Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl ¿Ganará The Weeknd?

Cada vez falta menos para que se lleve el Super Bowl y para poder disfrutar del show de medio tiempo, que es uno de los momentos más esperados tanto por fanáticos del deporte, como de los espectáculos, por eso, hicimos una lista de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl.

Este domingo el encargado del show será The Weeknd, por lo que es inevitable preguntarse cómo será su presentación y si estará a la altura de las más conocidas a lo largo de la historia.

Beyoncé y Destiny’s Child

Seguro lo has visto. La superestrella pop originaria de Houston hizo lo suyo: una presentación memorable en el 2013. Recordarás que hizo correr a la audiencia al inicio, mientras su rostro se iluminaba en el piso.

Esa misma noche, mientras interpretaba sus éxitos, Beyoncé dejó claro que con algunos efectos visuales y su increíble talento podía entretener a millones de personas.

Uno de los momentos de los que todos se acuerdan es cuando, literalmente, de debajo del escenario aparecieron saltando las exintegrantes de Destiny’s Child: Kelly Rowland y Michelle Williams.

Entre las canciones, Beyoncé interpretó Run the World, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bootylicious, Independent Woman, Single Ladies y Halo.

Este 2021 se cumplirán 8 años de la presentación y, sin duda, es una de las más difíciles de superar.

The Rolling Stones

Una de las bandas más representativas de Reino Unido logró hacer historia en 2006, cuando se presentaron en el medio tiempo del Super Bowl.

Además de la presentación, son recordados por lograr el primer retraso en la historia del Super Bowl, ya que la cadena ABC censuró algunas de las canciones explícitas de la banda originaria de Londres.

Madonna

En esta lista no podía faltar la reina del pop y su presentación en el 2012.

Dejando en claro que es una de las figuras más representativas del pop de todos los tiempos, Madonna entró cargada como una faraona, mientras interpretaba Vogue.

En su presentación, Madonna tuvo como invitados a LMFAO y su vocalista Redfoo, quienes se habían popularizado por el tema Party Rock Anthem. En el show también estuvieron como invitados CeeLo Green, Nicki Minaj y M.I.A.

Michael Jackson

El rey del pop también se presentó en el Super Bowl y tuvo uno de los shows más memorables. Su presentación, en 1993, marcó el inicio de los shows lidereados por estrellas musicales.

Antes de Michael Jackson las presentaciones del medio tiempo se hacían con bandas de guerra o presentaciones de patrocinadores, sin embargo, Jackson cambió la estrategia comercial por completo, hasta lo que conocemos hoy en día.

El cantante quería dejar su huella, según se ha contado en varias ocasiones, y para ello planeó salir al escenario y quedarse en silencio para generar expectativa…

Lo logró y con ese singular movimiento dejó uno de los shows más memorables.

Prince

En 2007 el cantante y bailarín originario de Minesota hizo historia en el Miami Gardens, de Florida.

Esta presentación es considerada por muchos como la mejor de un show de medio tiempo en el Super Bowl.

Seguramente lo recuerdas enfundado en su traje azul mientras llovía y convirtió eso en una de las presentaciones más memorables.

Prince interpretó Baby I’m a Star, Proud Mary y, por supuesto, Purple Rain.

Katy Perry

Cómo olvidar las botargas de la cantante de California, quien se presentó en el 2015 y arribó en un enorme león mientras se lanzaban fuegos artificiales.

Si bien generó memes por los tiburones bailarines, Katy Perry también dejó momentos memorables y no olvidemos las apariciones de Lenny Kravitz y Missy Elliot durante la presentación.

Diana Ross

La originaria de Detroit y quien fuera miembro de The Supremes, dejó su marca con uno de los mejores shows del super bowl en 1996.

En poco más de 12 minutos la estrella deslumbró con su talento, 4 cambios de ropa y una salida que tal vez no se pueda superar.

Y es que Diana Ross, al final de su presentación se alejó del estadio Temoe, en Arizona, en un helicóptero, mientras interpretaba Take Me Higher.

Diana culminó la presentación sentada en la orilla de la puerta del helicóptero agarrada solo de las muñecas para no caer.

En la transmisión apareció un fuerte mensaje: “Una verdadera diva sabe cómo hacer una gran entrada e incluso una mejor salida”.

Aerosmith con Nsync

Corría el año 2001 y en el mundo había una princesa del pop y varias boybands, así que cómo olvidar la presentación de NSYNC, quienes arrancaron con “Bye Bye Bye”.

Justo después de la entrada qué mejor que Aerosmith para cambiar un poco el ritmo y complacer a los fans de rock con I Don’t to Miss a Thing.

Los inicios del 2000 fueron los años más memorables para Britney Spears, quien estaba en su apogeo, por lo que su participación en el show de medio tiempo hizo este show aún más memorable.

Lady Gaga

Si hablamos de entradas inolvidables tenemos que hablar de Lady Gaga, quien se aventó desde lo más alto del estadio suspendida por un par de cables.

La presentación de la estrella del pop el 2015 ha sido una de las más recordadas de los últimos años.

No olvidemos que, además, el cielo se llenó de la bandera de Estados Unidos gracias a drones utilizados por la cantante.

Jennifer Lopez y Shakira

El más reciente show del medio tiempo (en febrero del 2020) es sin duda uno de los mejores y nos presentó a dos de las mujeres latinas más conocidas en la industria musical.

Justo antes del aislamiento por la pandemia, el mundo se deleitó con los éxitos de la originaria de Colombia y la originaria de Nueva York.

Por si faltaba dejar en claro que los latinos se apoderan de la escena musical en todo el mundo, como invitados a la presentación estuvieron Bad Bunny y J Balvin.

Dinos si estás de acuerdo con la lista de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl y si agregarías alguno más.