Los mejores vinilos de todos los tiempos

Estos son los vinilos más vendidos de todos los tiempos. Los vinilos o LP se han convertido actualmente en los artículos más valiosos para los coleccionistas y amantes de la música.

En el momento de su lanzamiento, estos LP rompieron récord y siguen vigentes por su gran relevancia y aporte al mundo de la música.

Thriller, el vinilo más vendido en la historia

El disco más vendido de la historia corre a cargo de Michael Jackson. El álbum de Thriller fue un suceso para el mundo de la música, desde su éxito en el lanzamiento y porque sigue vigente casi 40 décadas más tarde.

60s y 70s:Dos décadas de grandes lanzamientos de vinilos

Los otros éxitos musicales de esta lista corren a cargo de importantes bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Fleetwood Mac y Los Beatles, entre otros.

Los sesentas y setentas, décadas en las que se lanzaron estos LPs, fueron de las más fructíferas en el mundo de la música. Esta lista lo demuestra.

Michael Jackson

Thriller

1982

Pink Floyd

The Dark Side of the Moon

1973

AC/DC

Back in Black

1980

Meat Loaf

Bat Out of Hell

1977

Bee Gees

Saturday Night Fever

1977

Fleetwood Mac

Rumours

1977

Led Zeppelin

Led Zeppelin IV

1971

The Beatles

Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band

1967

Eagles

Hotel California

1976

The Beatles

Abbey Road

1969

Puedes conocer la lista de los vinilos más exitosos a detalle en los 40.