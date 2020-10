Los observadores electorales de Carolina del Norte no pueden hablar con los votantes

Dentro de un lugar de votación, los votantes pueden esperar ver a dos personas llamadas observadores electorales de cada partido observando lo que está sucediendo. Estos observadores electorales no pueden hablar ni acercarse a los votantes.

Afuera, cualquiera que desee ver lo que está sucediendo debe mantenerse fuera de una “buffer zone” de 50 pies alrededor del lugar de votación.

Los observadores electorales de Carolina del Norte

Están dentro del lugar de votación y pueden ver lo que está sucediendo. No pueden ver cómo se vota y no pueden ver ningún dato confidencial, dijo Michael Dickerson, Director de Elecciones en el condado de Mecklenburg.

Los observadores están ahí para asegurarse de que se sigan los procedimientos y las reglas. Cada partido puede tener 2 observadores en cada lugar de votación.

Solo están ahí para observar. No deben hablar, no deben contactar, no deben tocarse. No deben interferir con nada, dijo Dickerson.

Estos observadores electorales deben estar registrados como votantes en ese condado y tener “buen carácter moral.”

Están destinados a aumentar la confianza en la integridad de una elección, pero los votantes ni siquiera deberían darse cuenta de que están allí. No se les permite distribuir ni usar ningún material de campaña ni intimidar a los votantes.

Para el lunes, más de 1.4 millones de personas en Carolina del Norte han votado. 828,456 personas han votado en uno de los sitios de votación anticipada.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.