Los premios Oscar 2021 navegan las aguas de lo virtual

La celebración de los Premios Oscar 2021 se enfrenta a un escenario nuevo en su historia: salas de cine cerradas y ausencia de alfombras rojas.

Muchos de los estrenos del año 2020 han sido postergados e incluso la misma fecha de Los Oscar se ha aplazado dos meses, ahora se celebrará el 25 de abril de 2021.

En medio de la pandemia, los productores de películas navegan en las aguas de los digital. La pandemia ha obligado a la industria cinematográfica a transmitir sus películas de forma virtual, dejando atrás las tradicionales salas de cine.

Los muebles de la casa y la pantalla de la laptop han reemplazado las butacas. El entorno hogareño deja en el recuerdo la oscuridad de la espaciosa sala y hasta el letrero luminoso de “Exit”.

Ya en el terreno de los nominados, los servicios de streaming como Netflix van ganando más espacio en la premiación y al menos 3 películas de la plataforma son posibles candidatas a Los Oscar: “Mank” de David Fincher, “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) de Aaron Sorkin y “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) de George C. Wolfe.

Se espera que Chadwick Boseman sea nominado póstumamente por su actuación en “Ma Rainey”.

La postergación de algunos estrenos le dará paso a pequeñas producciones que podrán ser reconocidas gracias a que dejaron de ser eclipsadas por grandes superproducciones.

Nuevas apuestas pueden ser parte de la premiación como “Nomadland” de Chloe Zhao; el drama coreano-estadounidense “Minari”, de Lee Isaac Chung; y la película sobre una reunión ficticia de íconos negros de la década de 1960 “One Night in Miami”, de Regina King.

Los Premios IFP Gotham estarán adelantando lo que podría ser la dinámica de Los Oscar para abril del 2021. Los IFP Gotham transmitirán en vivo su gala por streaming el 11 de enero con los invitados distribuidos en mesas virtuales.