Cuatro años han pasado ya desde que votamos la última vez por el presidente de Estados Unidos y aquí estamos de nuevo, la próxima semana, el 3 de noviembre, se elegirá el nuevo hombre que regirá esta gran nación por los próximos cuatro años.

La contienda ha sido fuerte, reñida y agresiva. Hoy como nunca, en la historia de esta nación, se debaten asuntos cruciales y sin precedentes.

Elecciones del 2016

Parece que fue ayer que nos encontrábamos en las urnas electorales en el 2016, el presidente Donald Trump ganó esas elecciones, durante las cuales por tres años y medios se han debatido temas como si los rusos habían tenido algo que ver o habían influenciado las elecciones para que ganara Trump.

Muchas otras situaciones han surgido durante esta presidencia que han tenido a la población en mucha tensión, pero las hemos superado como nación.

He dicho antes y lo repito en esta ocasión, que un candidato sube al poder a través de todos los ciudadanos que viven en el país, y cuando digo todos, me refiero a todos, ya que tanto los que votan como los que no votan, son los que eligen al que gana una posición política.

Derechos ciudadanos

Los que votan, ejercen sus derechos de ciudadanos y son los que dejar escuchar su voz.

Los que no votan, también eligen al que ellos no querían que ganara, pero con su ausencia, pues dejaron que otros decidieran por ellos.

Los que votan tienen derecho a pedir cuentas a la persona por quien votaron, pero los que no votan no tienen ni voz ni voto en las decisiones futuras de los líderes políticos en el poder.

Hoy como nunca, es importante que, si es ciudadano americano elegible, salga a votar, pues en la contienda por los puestos electorales se debaten muchos temas contemporáneos, los cuales se han vuelto parte de la sociedad y del diario vivir de esta nación.

Darle fin al aborto, la unión homosexual, la religión, el socialismo el cambio climático, la inmigración, la seguridad nacional, la pobreza, la equidad racial, la vivienda, los trabajos, la economía y los derechos humanos, son algunos de los temas en juego.

Si algunos de esos asuntos le interesan y es ciudadano, le insto a que no se quede en casa sino que salga a votar, de no hacerlo perderá el derecho a quejarse o a censurar a los que rigen.

No hay escusa

Hoy no hay escusa para no votar, si no se ha inscrito para votar, no hay problema, tiene hasta el 31 de octubre para ir a votar anticipadamente y ahí se puede inscribir y votar al mismo tiempo.

Hay muchos lugares que están abiertos ahora mismo para votar, escuelas, bibliotecas cerca de usted y si no sabe de ninguna, pregúntele a Google, que le indique dónde y la hallará. No se quede sin votar, ejerza su derecho y vote por lo que le interese más.

Le pido que esté orando y pidiéndole a Dios que estas elecciones sean lo que Él quiera y que los que suban al poder, ejerzan la justicia, sean equitativos, amen al pueblo y pongan a Dios en medio de su trabajo, ya que un mandatario sin Dios, es como el capitán de un barco en alta mar sin una brújula, necesitamos a un líder sensato que lleve a sus tripulantes sanos y salvos a un puerto seguro.