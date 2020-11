Para todos los que rondan los 30 años, Slipknot ha sido más que una banda de rock y heavy metal, la banda representa su juventud y el espíritu rebelde de mucho, así que hay muchos nostálgicos que compran sus productos.

Funko lanzará colección inspirada en Slipknot

Es por esto que Corey Taylor y los demás integrantes de la banda tienen cualquier clase de productos al alcance de los fans, desde máscaras, instrumentos, cómics, discos y ahora tendrán también su propia línea de Funkos.

A través de su cuenta de Instagram, Funko muestra quienes serán los miembros de la banda que tendrán su propia figura y cuándo comenzarán a venderlas al público.

Entre las figuras disponibles están las de Corey Taylor, el tecladista Craig Jones y Sid Wilson, el de las tornamesas.

No están a la venta al público todavía

Todas estas figuras vienen con las máscaras que nos presentaron en su más reciente material discográfico, “We Are Not Your Kind”, así que es una manera de promocionar este nuevo disco de la banda de Iowa.

Lo único malo es que estas figuras aún no están disponibles, tendrás que apartarlas en preventa a través de la página oficial de Funko y Amazon, además costarán alrededor de 12 dólares.

No los pidas para Navidad, porque no llegarán

Y espera, porque al menos este año no los tendrás sino hasta febrero del 2021, fecha que estiman llegarían los envíos de Funkos a los distintos hogares.

No es la primera vez que Funko se embarca en una línea de rockstars, ya hay distintos modelos de artistas que tienen a todos los fans intentando conseguir toda la colección.

Entre los elegidos están, Rivers Cuomo de Weezer, ZZ Top, Aerosmith, James Brown, Slayer y Eazy-E de NWA.