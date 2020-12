Funko lanzará colección de figuras de Gambito Dama

Gambito Dama (‘The Queen’s Gambit’) se ha posicionado como una de las series más vistas en 2020, su trama, actuaciones y conocer el mundo del ajedrez desde los ojos de una chica súper dotada la colocan en la cima de las series estrenadas por Netflix en 2020.

Esta serie se estrenó a finales de octubre, muestra la historia de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una joven huérfana que entra al mundo del ajedrez por una casualidad y se convierte en la mejor del mundo, gracias a su capacidad de análisis y anticipación.

Beth busca convertirse en la mejor jugadora del mundo, pero lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol.

La trama te atrapa desde el primer episodio, ya que nos muestra la mente de la pequeña Beth y cómo trabaja su mente por encima de todos los demás.

Gracias a que la serie de Netflix tuvo un tremendo éxito, Funko lanzará una colección de Gambito Dama con Beth Harmon como la protagonista principal de esta serie de figuras.

Serán tres figuras inspiradas en la protagonista de esta serie, las cuales vendrán con algunos de los atuendos que le vimos a Beth Harmon a lo largo de los siete episodios y en las etapas dónde creció.

Así que eres fanático de esta trama y amaste a Anya Taylor-Joy en este personaje, no puedes dejar pasar la oportunidad de tener su versión miniatura.

Las figuras de Gambito Dama estarán disponibles en exclusiva en el sitio de Game Stop y cada una costará unos 12 dólares (240 pesos mexicanos). A

Lo mejor de todo es que hay envíos a diversas partes del mundo, sólo tendrás que ver si está disponible tu zona.

