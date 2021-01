¿Alguna vez te has preguntado qué no hacer en tu cumpleaños? Incluso en ocaciones nos olvidamos de los infaltables Sí, pero en tu próximo aniversario de vida esto no pasará.

El día de nuestro cumpleaños nuestro ambiente está lleno de energía aunque no podamos verla, sí es posible sentirla cuando se tiene disposición.

Algunas personas no disfrutan de su cumpleaños, pero otras saben cómo atrapar esa energía que se renueva y les pertenece, por lo que van tras de ella incluso haciendo rituales más completos de cumpleaños. Si tu fe no es tan elevada para ritos, lo que sí debes tomar en cuenta es que algunos hábitos al celebrar tu cumpleaños impactan positiva o negativamente en tu próximo año de vida.

Esto es lo que Sí puedes hacer en tu cumpleaños

1) Comienza tu día tomando una cucharadita de miel para endulzar lo que vendrá.

2) Consentirte es el primer regalo que debes recibir. Un autoregalo debe ser la norma de cada año. Visita el salón o date un baño relajante en casa haciéndote sentir muy especial, llena de vida, energía y belleza (también es válido para los chicos).

3) Vístete de manera especial. Idealmente es un día para estrenar ropa nueva.

4) Rodéate de las personas que amas porque son las que querrán todo lo mejor para ti y no sabotearán tus propósitos. Evita compartir con gente envidiosa así como otras que no forman parte de tu círculo habitual.

5) Soplar las velas del pastel. Solo puedes soparlas tú. Antes de eso pide que todos tus deseos se cumplan cerrando muy fuerte tus ojos.

Todo lo que NO debes hacer en tu cumpleaños

1) Celebrar tu cumpleaños antes o después de tu fecha. Lo mejor que puedes hacer es disfrutar de tu aniversario de vida el día exacto.

2) Olvidarse del pastel.Nunca debe faltar un pastel por pequeño que sea ni aunque estés a dieta. Y en la medida de lo posible es importante no hacer trampa y colocar la cantidad de velas que corresponda según la edad.

3) Reciclar ropa. Es preferible estrenar en lugar de tomar lo primero que encuentres en el armario. Es un momento de renovación, de cerrar ciclos y de abrazar lo nuevo con esperanza.

4) Reutilizar velas. Usar las velas pasadas daña tus nuevos planes. Para ello, apenas termine tu cumpleaños guarda tus velas y enciéndelas con calma en otro momento a solas para volver a recordar tus deseos y visualizarlos. Deja que se quemen por completo y así el año siguiente no tendrás la tentación de re usarlas.

5) Sufrir. Pensarás ¿y a quién le gusta sufrir? Te sorprenderías de las veces que sufres por gusto. Si una persona a quien amas olvidó llamarte en tu cumpleaños, permítete llamarlo tú y decirle “estoy al teléfono esperando tu llamada. Cuelga y espera que te llame de vuelta. No siempre las personas olvidan ese día para hacernos daño. De igual manera, no es un día para buscar conflictos o pelear sino para cerrar ciclos, reír y ser feliz. Así que aleja toda fuente de tristeza y molestia y ábrete a la felicidad.