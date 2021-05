Los Simpsons es la única familia que ha tenido cualquier clase de invitados de lujo durante sus más de 10 temporadas, desde U2, Smashing Pumpkins, Bill Clinton, Marie Curie, Venus y Serena Williams, y ahora, decidieron incluir a otra personalidad inglesa.

¿Un ‘Morrissey Fake’ en Los Simpson?

Se trata nada más de Morrissey, el inglés vegetariano y radical que está en contra del sistema monárquico, pero hubo un detalle, ya que no quiso prestar su voz para la serie de Los Simpson, razón por la cual tuvieron que improvisar.

Ahora tocó turno al Divo de Manchester, quien apareció hace unos días junto a Lisa Simpson en uno de los capítulos y se llamó “Panic on the Streets of Springfield”, lo cual es un homenaje a “Panic” de The Smiths”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

A Morrissey no le gustó su intervención en Los Simpson

A pesar de los esfuerzos de los escritores y animadores, a Morrissey no le gustó su participación en el programa de Los Simpson y hasta publicó un mensaje en redes sociales donde desaprueba su intervención y hasta planea demandar a la producción.

Además, Morrissey no quiso prestar su voz para la serie, pero el resultado fue agradable y hasta una canción compusieron para su intervención.

Pero como tampoco pudieron utilizar el nombre de Morrissey, decidieron llamarlo Quilloughby, un cantante de una banda indie del Reino Unido llamada The Snuffs y que cuenta su historia.

La voz de este “Morrissey Fake” la realiza el actor Benedict Cumberbatch y en el episodio se convierte en el amigo imaginario de Lisa, ya que tienen muchas cosas en común como ser vegetarianos.

En este capítulo hay una clara referencia a las canciones de The Smiths, así que decidieron crear un tema muy al estilo de la banda y el resultado es sorprendente.

Los Simpson: Escucha el divertido homenaje que hicieron a Morrissey

De esta forma, Benedict Cumberbatch nos sorprendió con sus dotes como vocalista, pues cantó junto a Yeardley Smith (quien interpreta a Lisa en Estados Unidos) y crearon una hermosa pieza llamada “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”.

Esta canción fue escrita por Bret McKenzie del dúo Flight of the Conchords y por supuesto que suena a Morrissey por completo la canción.

Hasta en el título quedó bien el intento, ya que es un nombre que seguramente hubiera colocado “Moz” en algunas de sus canciones.

Sin más que decir, escuchen a Benedict Cumberbatch cantando “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”, el homenaje que realizaron Los Simpson a Morrissey: