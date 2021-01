¿Los Simpson predijeron la llegada de Kamala Harris con todo y outfit?

Los Simpson se han anticipado a eventos como la llegada de los relojes inteligentes, el final de Juego de Tronos, el show de medio tiempo de Lady Gaga y tal parece que predijeron la llegada de Kamala Harris a la Casa Blanca con todo y outfit.

Esta no es la primera vez que la serie animada, una de las más conocidas a nivel mundial, predice un evento político, pues en el 2000 predijeron la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Y es que el capítulo 17, de la temporada 11 de Los Simpson, podría convertirse en uno de los más históricos, pues se adelantó 16 años a la llegada de Trump y 20 a la llegada de Kamala Harris.

En el episodio Bart to the Future, como su nombre en inglés lo indica, Bart ve el futuro y en él se muestra la salida de Trump del poder y la llegada de la primera mujer presidenta.

Si bien Kamala Harris no es la primera mujer presidenta, sí es la primera vicepresidenta y algo que llamó la atención fue que el outfit que escogieron Los Simpson es igual al que utilizó Harris en su toma de protesta.

Con un blazer en tonos púrpuras y pendientes y un collar de perlas, Lisa y Kamala comparten vestuario.

Otra de las predicciones de este capítulo es que el expresidente Donald Trump dejaría en malas condiciones al país.

De acuerdo con Dan Greaney, quien fue el guionista de este capítulo, incorporaron a Trump como presidente ya que para ellos eso parecía el último paso para tocar fondo y una advertencia para el país.

Era coherente con nuestra visión de que Estados Unidos estaba perdiendo la razón”, dijo Dan.

Además, explicó que poner a Lisa como la primer mujer presidente era el siguiente paso lógico ante la salida del magnate de Nueva York.

Teníamos que ponerla en una situación en la cual los problemas fueran más allá de sus capacidades, por eso, pusimos a Trump como presidente antes.

Si aún no has visto Bart to the Future, aquí te dejamos un fragmento en donde se anticipa la presidencia de Trump, su salida y la llegada de Kamala Harris a la Casa Blanca. Dinos qué te parece y qué otra predicción de Los Simpson te ha sorprendido.