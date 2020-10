La serie animada más famosa de la TV, Los Simpson, volverán al ataque en la temporada 32 y tendrá nuevas aventuras, romances y hasta homenajes a distintas personalidades de la cultura mundial.

¿Por qué Los Simpson realizan homenaje a Diego Rivera y Frida Kahlo

Ahora, en la nueva temporada de la familia amarilla habrá un merecido homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes aparecerán encarnados por Homero y Marge en un capítulo, debido al peso que tienen ambas celebridades en el mundo del arte.

Lisa será el personaje central en esta trama del episodio “Now Museum, Now You Don’t”, donde la hija de Homero y Marge se encuentra enferma y no puede asistir a la escuela.

A pesar de la ñoñez de Lisa por querer asistir al colegio, Marge la convence de quedarse en casa. De esta forma, la protagonista comienza a hurgar en libros viejos y se encuentra con uno que habla de Historia del Arte.

Lisa comienza a imaginar el mundo del arte a través de un libro

De esta forma, la hija mediana comienza a imaginarse a todos los personajes que salen en el libro, y es ahí cuando recrea la ciudad de Florencia en la época de Leonardo Da Vinci, quien es interpretado por Lisa bajo el nombre de ‘Lisanardo’.

Después de contar diversas tramas, llega el turno de Diego Rivera y Frida Kahlo, cuando Homero llega al cuarto de Lisa y entonces comienza la historia de los pintores mexicanos.

Homero se va de fiesta, como toda la vida

Homero interpreta en esta oportunidad a Diego mientras Marge se viste de Frida y cuenta cuando John D. Rockefeller (interpretado por el Señor Burns)- conoce a Rivera.

En las imágenes, también se ve como Homero (Diego Rivera) se va de fiesta con los hermanos Marx y reconoce a su esposa como una talentosa pintora y ya, no les contamos más para que disfruten este capítulo.

Sin embargo, para LATAM este episodio tardará algunas semanas más en aparecer, así que tendremos que esperar un poco más, pero mientras disfrutemos aquí parte del capítulo: