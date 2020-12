Los trabajadores del aeropuerto temen por su seguridad durante el COVID-19

Los trabajadores del aeropuerto en los Estados Unidos temen por su seguridad durante el COVID-19, revela un nuevo estudio.

Muchos trabajadores sienten que están innecesariamente expuestos a riesgos debido a que el equipo de seguridad no es adecuado o que su lugar de trabajo no ofrece una paga por enfermedad.

De casi 900 trabajadores de 42 aeropuertos en todo Estados Unidos, el 80% dijo que sentía que su trabajo los ponía en mayor riesgo de COVID-19.

De los trabajadores encuestados en el informe, el 37% eran latinos y el 32% eran afroamericanos. Los inmigrantes representaron el 54% de los encuestados.

¿Por qué los trabajadores del aeropuerto se sienten inseguros?

Uno de cada cinco dijo que su empleador, aeropuerto o aerolínea no les había proporcionado equipo de protección personal, informó la encuesta de Service Employees International Union (SEIU).

También se plantearon preocupaciones sobre la formación inadecuada, la presión y la falta de tiempo libre y atención médica. Más de la mitad de los encuestados dijeron que no tienen derecho a licencia por enfermedad remunerada.

El 69% de los encuestados también dijeron que no habían recibido capacitación sobre cómo protegerse a sí mismos y a los pasajeros del virus. El 66% dijo que no le habían dicho cómo ponerse y quitarse los guantes, mascarillas y otros equipos de protección personal de forma segura.

Nuestro empleador no quiere ser responsable de cuidar la seguridad de los trabajadores, dijo Luisa Cancio, trabajadora del centro de procesos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Creo que mi empleador no nos ha dicho a mis compañeros de trabajo ni a mí cuando los trabajadores dieron positivo en la prueba de COVID-19. Dan sesiones informativas en cada turno, pero no dan información sobre COVID a los limpiadores de cabina.

Fue necesario que los trabajadores del aeropuerto, a través de nuestro sindicato, trajeran a los funcionarios de salud del condado. Nuestras acciones hicieron que los trabajadores y pasajeros estuvieran más seguros. Nuestros empleadores deben intensificar y tomar su responsabilidad en serio.

